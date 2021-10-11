دلال العياف



نجاح غير مسبوق يحققه مسلسل «كف ودفوف» في الخليج العربي متصدرا نسب المشاهدة في الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين ومختلف دول الخليج، حيث يلاقي مسلسل نجمة الخليج هدى حسين تفاعلا كبيرا جدا ومميزا ويحقق جدلا واسعا حول شخصية الطقاقة التي تؤديها هدى حسين، كما حول العالم الذي أدخلنا إليه المسلسل وشخوص أبطاله المميزة، متصدرا بذلك نسب المشاهدة على MBC 1 كما على منصة «شاهد» في مختلف أنحاء العالم العربي.



العمل إنتاج Eagle Films للمنتج جمال سنان ومن اخراج منير الزعبي، وتأليف حمد الرومي، ومن بطولة مجموعة من النجوم الى جانب هدى حسين، منهم روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وآخرون.