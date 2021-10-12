أعربت وزارة الخارجية عن تضامن وتعاطف الكويت مع روسيا الاتحادية الصديقة جراء حادث تحطم طائرة روسية والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



كما أعربت «الخارجية» في بيان صحافي عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة وأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لحادث التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.



وأكدت «الخارجية» في بيان موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه.



وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



.. وتشارك باجتماعات «اتفاقية مناهضة التعذيب»



أكدت الكويت ان مشاركتها في الاجتماع الـ18 للدول الأطراف في (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) مستمدة من الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا حقوق الإنسان بكافة تشعباتها.



وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في كلمة ألقاها امام الاجتماع إن هذه المشاركة تنسجم مع توجهات الدولة في التعاطي بشفافية مع كل الموضوعات التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.



وأضاف الغنيم أن مساهمة الكويت في الانتخابات التي ستقام خلال هذا الاجتماع للجنة مناهضة التعذيب تأتي انطلاقا من مساهمتها في دعم مجمل قضايا حقوق الانسان في العالم.



وأكد أن الكويت من الدول القليلة التي تحرص كل الحرص على تنفيذ كامل واجباتها بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية بمواعيدها المستحقة بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب.



وشدد على أن هذا الالتزام ينبثق من روح المسؤولية والشفافية التي تتعامل بها الكويت مع قضايا حقوق الانسان وهو الأمر الذي رسخ العلاقة الطيبة والثقة المتبادلة بينها وبين مؤسسات حقوق الإنسان وكافة لجان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.



وبين الغنيم أن انضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ما يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية، مضيفا انها بدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد من التدابير الهادفة الى تعزيز وتنفيذ ونشر بنود الاتفاقية.