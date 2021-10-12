بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق وإلى الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، مشيدا سموه بما حظيت به هذه الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي الشقيق من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم عليهما وافر الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.



إلى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود حاملا رسالة خطية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تضمنت الرسالة دعوة لسموه لحضور النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.