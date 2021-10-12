أسامة المنصور



أعــرب سائــق فريــق «بحرين 1» خالد البلوشي عن سعادته لما وصلت إليه رياضات السيارات البحرينية من تطور ملحوظ، ومشيدا بالمستوى الفني الذي تشهده الفعاليات الخاصة بحلبة البحرين الدولية التي تعتبر اليوم أحد أهم وأبرز الحلبات التي أسهمت في صناعة جيل واع من أبطال الخليج والعرب.



وقال البلوشي في اتصال هاتفي مع «الأنباء»، إن ما حققته حلبة البحرين من إنجازات عالمية في مختلف الفعاليات التي تنظمها دليل واضح على أن البحرين تتمتع بمناخ إيجابي من شأنه أن يضع اسم المملكة في مصاف الدول تلك الدول المتقدمة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية وكذلك على مختلف الأصعدة، كما أشاد بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لفريق «بحرين 1» والذي أثمر عن تحقيق سلسلة من الإنجازات.



في السياق ذاته، تتجه الأنظار إلى حلبة البحرين الدولية منتصف نوفمبر المقبل، حيث انطلاق الجولة الأولي من عمر بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة التي ينظمها نادي سباقات السرعة الـ BDRC والاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، حيث أعلن رسميا عن 5 جولات لهذا الموسم على أن تنطلق أولى جولات البطولة في 16 نوفمبر وتنتهي في 18 فبراير المقبل، ولعل ما يميز هذه البطولة قوة المنافسة التي تتوزع بين فئات البطولة التي دائما ما تجد المشاركة الخليجية عنوانا لها، كما نتلمس التميز من خلال التنظيم الذي يتصدى له أبناء مملكة البحرين.



ومن المتوقع أن تسبق الانطلاقة الرسمية للجولة فعاليات الاختبار والتجهيز لكل المشاركين، فمن خلالها يدرك المشارك حجم الاستعداد سواء من الجانب الفني المتعلق بالأداء الميكانيكي إلى جانب الاستعداد البدني، حيث تتطلب هذه الرياضة إلى جهد مضاعف للوصول إلى نتيجة يوازي طموح المنافس.