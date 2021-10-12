قالت مدينة كولونيا الألمانية أمس الاثنين إنه سيسمح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، وذلك بعد اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة على تخفيف القيود.



وبموجب مبادرة مدتها عامان سيسمح لكل المساجد في كولونيا، وعددها 35 مسجدا، برفع الأذان لمدة تصل إلى 5 دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصرا.

ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي، الذي افتتح في 2018 بعد أن أصبح بؤرة توتر وتنامي المشاعر المعادية للمسلمين من جانب الأحزاب اليمينية المتطرفة، لاسيما في أعقاب تدفق الباحثين عن اللجوء في 2015-2016.



وكتبت هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، على تويتر «السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام».

وقالت إن الأذان سينضم لأجراس كاتدرائية كولونيا، أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا، كما يسمع تلك الأصوات أولئك الذين يصلون لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة.



وأضافت: «هذا يظهر أن التعددية حقيقة معاشة وتحظى بالتقدير في كولونيا».