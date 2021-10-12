أعلنت الشرطة الإيطالية عن توقيف خبيرة روسية في المعلوماتية تبلغ من العمر 40 عاما في جنوى (شمال غرب) لانتمائها الى مجموعة دولية متهمة باستنساخ بطاقات مصرفية وإعادة تدوير أموال مسروقة إلى عملات مشفرة.



وقالت الشرطة في بيان ان خبيرة الحاسوب كانت «أما هادئة في حياتها اليومية، ولكن في الواقع، كانت مقرصنة تختبئ خلف هذه الحياة العادية.

كانت مهندسة حاسوب لديها شغف بالجريمة والعملات المشفرة»، فيما يمكن أن يوصف بأنها كانت أما هادئة خلال النهار قبل أن تتحول إلى مقرصنة خطيرة ليلا.



وأوضح البيان أنها كانت تخلق هويات مزيفة وتسرق الأموال من ضحاياها من خلال استخدام بطاقات مصرفية مستنسخة لسحب أموال تشتري فيها أحدث الهواتف الذكية والحواسيب التي كانت ترسل فيما بعد إلى أعضاء آخرين في المجموعة الإجرامية في روسيا، أو يعاد بيعها عبر مواقع إلكترونية. وكان «يعاد تدوير (المال المسروق) من خلال شراء العملات المشفرة».



وصادرت الشرطة مئات البطاقات الائتمانية وأعدادا كبيرة من الحواسيب من منزل المرأة التي لم تكشف هويتها.