استمرارا لاستقبالات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالإخوة المواطنين كل يوم اثنين من كل أسبوع لبحث الشكاوى المقدمة إليه، استقبل أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه، ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الاطر القانونية.



وأكد العلي أن المؤسسة الأمنية بجميع قطاعاتها الخدمية مستمرة في سياسة الباب المفتوح، لتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم.



كما استقبل المدير التنفيذي لشركة سافكس لتنظيم الاحداث الرياضية أحمد الماجد، ورحب بضيفه، وتم خلال اللقاء مناقشة اقامة بعض الفعاليات الرياضية في المرحلة المقبلة وآلية دعم وزارة الداخلية لها.



من جانبه، توجه الماجد بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا جهود المؤسسة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتقديم الدعم للجميع.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن الوزير يستقبل الإخوة المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان كل يوم اثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم (25200641) خلال الدوام الرسمي، أو عن طريق الواتساب رقم (96031116) أو البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم (3) لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.