

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه استمرارا للجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي في ملاحقة مهربي وتجار المخدرات، تمكن القطاع ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية وبحوزته نحو 10 كيلوغرامات من مشتقات مادة الكيميكال و100 غرام من مادة الشبو وميزان إلكتروني حساس.



وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن مقيما من الجنسية الآسيوية يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة وذلك بقصد الاتجار، وعليه تم تكثيف التحريات والتي أكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، تم إرسال أحد المصادر السرية لشراء كمية من المواد المخدرة من المتهم نظير مبلغ مالي، وبعد إتمام عملية التسلم والتسليم تم ضبطه في منطقة الفحيحيل، وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو 10 كيلوغرامات من مشتقات مادة الكيميكال و100 غرام من مادة الشبو وميزان إلكتروني حساس.



وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وعليه تم تحويله والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



هذا، وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه لجلب والاتجار في المواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.