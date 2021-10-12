عبدالله قنيص



في قضية مالية متشعبة وممتدة على مدى فترة زمنية طويلة، كشفت تحقيقات المباحث عن خيانة حارس عمارة الأمانة التي أولاه إياها مالكها واستيلائه على مبلغ كبير من المال خلال فترة أزمة كورونا. وفي التفاصيل، التي يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء» أن صاحب أملاك قرر تنفيذ جرد لتدقيق العائد المادي من إيجارات إحدى عماراته وهو ما كشف عن عجز مالي أرجعه حارس العمارة إلى تأخر أحد المستأجرين عن سداد الإيجار منذ فترة طويلة.



وأضاف المصدر: بناء على هذه المعلومات تم تسجيل قضية بحق المستأجر وضبط وإحضار بمخفر أبوحليفة، وعند حضوره إلى التحقيقات زود المستأجر رجال المباحث بما يثبت أنه دفع إيجاراته إلى حارس البناية عن طريق روابط إلكترونية بناء على رغبة صاحب الأملاك، وهو ما أخبره به الحارس، مؤكدا أنه حول الأموال من حسابه إلى حساب المالك.



وهكذا كشفت التحقيقات عن أن حارس العمارة هو من استولى على الإيجارات والتي وصل مجموعها الى 9000 دينار، ليتم تسجيل قضية خيانة أمانة وضبط وإحضار بحق الحارس.