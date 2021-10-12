سلطان العبدان



أكد النائب خالد العتيبي ضرورة إقرار اقتراحه الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لمستفيدي قانون «عافية». وقال العتيبي لـ «الأنباء»، ان بعض الفئات المستفيدة من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، وعلى رأسها مرضى الأمراض المزمنة من أصحاب الإعاقات والمصابين بالسرطان والأورام، تعاني من مشكلة الحد الأقصى السنوي لمنفعة العلاج في العيادات الخارجية والعيادات التخصصية أو ما يعرف بـ «الليمت». وأضاف ان قضية مكوث المريض داخل المستشفى أو الحد الأقصى لعدد جلسات العلاج الطبيعي كلها قضايا لا يتم الالتفات اليها، الأمر الذي يجبر المرضى على الانتظار حتى دخول السنة الجديدة انتظارا لبدء تحديد عدد المراجعات من جديد ومن ثم مراجعة الطبيب ما يسبب لهم مشاكل صحية ويعرض برنامج علاجهم للخطر بسبب تأخر العلاج، مضيفا بالقول: وعليه اقترحت مضاعفة الحد الأقصى لمصابي الأمراض المزمنة من أصحاب الإعاقات الحركية والمصابين بالسرطان والأورام بأنواعها.