وجه النائب مبارك الخجمة سؤالين إلى كل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير التربية د.علي المضف، وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



أكدت مختلف القطاعات في البلاد استعدادها للعودة إلى الدراسة من خلال خطط مكثفة ستقوم بها، لضمان استقبال الطلبة في مدارسهم في سبتمبر 2021.

رغم الظروف الصحية والاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع بسبب جائحة «كورونا»، وتطرقت التصورات والاقتراحات إلى إمكانية العودة الشاملة والكاملة للطلبة مع تطبيق الاشتراطات الوقائية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عودة الطلاب والطالبات المطعمين وغير المطعمين لتسهيل أمور العودة للمدارس؟



2 ـ كم عدد المراكز الحكومية التي توفر التطعيمات في الكويت للطلاب من سن 12 فما فوق، وما القدرة الاستيعابية لتلك المراكز؟



3 ـ هل فحص الـ PCR للمدرسين والطلبة غير المطعمين متوافر في مراكز وزارة الصحة؟



4 ـ هل هناك مراقبة على فحص الـ PCR في المراكز والمستوصفات الخاصة؟



5 ـ هل حدد سعر مسحات الـ PCR في المستوصفات الخاصة، ولماذا كانت أسعار المسحات في بداية الجائحة 60 دينارا ثم أصبحت الآن 10 دنانير؟



6 ـ ما المستوصفات والمراكز الخاصة المعتمدة من الوزارة لعمل مسحة الـ PCR؟



7 ـ واجه العديد من الطلبة مشاكل قبل اليوم الأول لبدء الدراسة في عملية حجز مواعيد للفحص، وأن تلك المواعيد في المراكز الحكومية ممتلئة، ولا يمكن الحصول على موعد خلال اليومين المقبلين، ما يعد مؤشرا لوجود غياب جزئي في اليوم الأول، ما دور الوزارة في حل مشكلة الفحص؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية د. علي المضف ما يلي:



على الرغم من أهمية التعليم عن بعد والذي كان المنقذ للطلبة من توقف تعليمهم على مدى عام ونصف العام بسبب الجائحة، فإن التعليم التقليدي يعد السند الحقيقي للطلبة والأفضل من جهة التحصيل العلمي، لأهمية وجود تفاعل بين الطالب والمعلم الذي له دور كبير في صقل شخصية الطالب وتطوير قدراته ومعارفه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما دور الوزارة في تجهيز وصيانة المدارس للاستعداد إلى العودة للمدارس؟



2 ـ هل العودة محفوفة بالمخاطر أم أنها في ظل الاستعدادات والالتزام بالاشتراطات الصحية ستبقى آمنة؟



3 ـ ما دور الوزارة في المدارس غير الجاهزة من حيث الأثاث ووحدات التكييف بالفصول والحمامات وتوافر عمال وعاملات النظافة؟



4 ـ ما دور الوزارة في تنظيم عملية تجهيز المدارس الحكومية والخاصة والتأكد من سلامتها وتوفير متطلبات عودة الدراسة فيها؟



5 ـ ما دور الوزارة في وضع برامج تأهيل وعلاج للمهارات الأساسية التي افتقدها الطلبة خلال السنة ونصف السنة الماضية وبخاصة طلبة المرحلة الابتدائية؟



6 ـ العديد من الطلبة واجهوا مشاكل قبل اليوم الأول لبدء الدراسة في عملية حجز مواعيد للفحص، وأن المواعيد في المراكز الحكومية «ممتلئة»، ولا يمكن الحصول على موعد خلال اليومين المقبلين، ما يعد مؤشرا لوجود غياب جزئي في اليوم الأول، ما دور الوزارة في حل مشكلة الفحص وغياب الطلبة بسببه؟