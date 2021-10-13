القاهرة - محمد صلاح



يبــدو ان الفنـانــــة المعتزلة شمس البارودي (76 سنة) في طريقها لإعلان عودتها الى الفن بعد اعتزال وغياب منذ عام 1985، حيث يدرس نجلها عمر حسن يوسف إنتاج وإخراج فيلم وثائقي عن رحلة والدته.



وأعلن الفنان حسن يوسف ان زوجته شمس وافقت على الظهور مع ابنها في الفيلم، وانه تتم حاليا كتابة العمل الفني بعناية وتحت إشراف شمس وزوجها، وأكد ان شمس لن تظهر على أي شاشة إلا مع ابنها فقط وفي أي عمل يطلبها فيه، ولكنها ترفض رفضا تاما العودة الى التمثيل مع أي شركة إنتاج أو عمل فني مهما كان.



والمعروف ان شمس لم تقم بنشر سيرتها الذاتية، كما زعم البعض وإنما نسب إليها كتاب بعنوان «رحلتي من الظلمات إلى النور» يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحافية.