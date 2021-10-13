استعادت الفنانة غادة عبدالرازق أجواء جلسة تصوير جمعتها بابنتها «روتانا»، لتظهر برفقتها وبحضور أحفادها للمرة الأولى، للحديث عن معنى العائلة، ومساهمة ابنتها في حياتها الفنية، وقالت إن عائلتها هي أهم شيء في حياتها، موضحة أن ابنتها «روتانا» تساعدها دائما في أعمالها الفنية واختيار إطلالتها.

وتابعت غادة خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»: «محستش بروتانا كبنت خالص، طول عمرها هادية قوي وملهاش مشاكل، غير إنها كمان شايلة مسؤوليتي، يعني ساعات بدخلها في شغلي وستايلي ولبسي، فساعات بحس إن هي الأم».

وواصلت: «أحفادي بيتكسفوا، مش زيي خالص، وإحنا راضيين بكل حاجة ربنا بيديهالنا سواء أنا أو روتانا أو أي حد في عيلتي، بنعيش مرتاحين لا قيل ولا قال، يعني مهنتي وقت اللوكيشن، ارجع لبيتي خلاص شغلتي باسيبها برة الباب».

وأشارت عبدالرازق إلى أنها لا تحب إقامة احتفالات يوم ميلادها لنفسها ولكن تحتفل به دائما مع عائلتها في المنزل، موضحة: «أنا مش بحب أعمل أعياد ميلاد خالص، لكن دائما بحتفل به مع عائلتي في البيت».



وسبــق أن أثـــــارت غـــادة عبـــدالــرازق فضول متابعيهـــا على «إنستغرام» بعــدما نشرت صــورة مثيـرة تجمعها بـ«روتانا»، وعلقت عليها: «قريبا»، وتكهن البعض أنها ستتعاون مع ابنتها للمرة الأولى في عمل فني بعد سنوات قضتهــــا «روتانــــا» كمديرة لأعمال والدتها ومساعدة لها خلف الكاميرا، بينما توقع البعض الآخر أن تكون المفاجأة مجرد جلسة تصوير تجمع الجميلتين.