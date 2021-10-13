الدوحة - فريد عبدالباقي



تتواصل استعدادات منتخب قطر الأولمبي لوديتي الأزرق الاولمبي اذ يخوض حاليا معسكرا تدريبا في ملاعب أكاديمية أسباير الذي بدأ في 10 أكتوبر ويستمر حتى 20 منه.



واختار الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا 28 لاعبا في قائمة الفريق لمعسكر الإعداد، ومن المقرر أن ينضم اليوم رباعي السد والدحيل والغرافة (محمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وصلاح زكريا، وهمام الأمين) عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب القطري الأول بالتصفيات الأوروبية، حيث لعب «العنابي» أمس مباراة الجولة الثامنة أمام منتخب أيرلندا على ستاد أفيفا بمدينة دبلن الأيرلندية في إطار مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات البرتغال ولوكسمبورغ وصربيا وأذربيجان بالإضافة إلى أيرلندا.

ويلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات سورية واليمن وسيريلانكا، اذ يشارك في التصفيات 42 منتخبا، تتنافس للحصول على 15 مقعدا في النهائيات التي ستقام في أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستكون للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.