القاهرة - سامي عبد الفتاح



خطا المنتخب المصري خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الحاسم عندما جدد فوزه على مضيفه الليبي 3-0 مساء الإثنين في بنغازي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، سجلها أحمد فتوح (39) ومصطفى محمد (45+4) والبديل رمضان صبحي (72) الأهداف.



وتابعت مصر توازنها مع مدربها الجديد البرتغالي كارلوس كيروش وحققت الفوز الثاني على التوالي بقيادته بعد الأول على ليبيا بالذات 1-0 في برج العرب الجمعة الماضي، وذلك بعد سقوطها في فخ التعادل المخيب أمام مضيفتها الغابون 1-1 في فرانسفيل بالجولة الثانية والذي أدى إلى إقالة المدرب حسام البدري.



وابتعد المنتخب المصري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط أمام ليبيا، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى الدور الحاسم في الجولة الخامسة عندما يحل في 13 نوفمبر المقبل ضيفا على أنغولا التي تملك 3 نقاط بعد الهزيمة أمام الغابون 0-2.



وعقب اللقاء، قال كيروش إن أحفاد الفراعنة لعبوا بشكل رائع للغاية، مضيفا: «أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه وتنفيذ تعليماتي، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية».



قرعة الدوري



إلى ذلك، أسفرت قرعة الدوري الممتاز الذي ينطلق 25 الجاري عن مواجهة الأهلي والزمالك بالأسبوع الثالث، على أن تقام مباراة الدور الثاني بالأسبوع الـ20، فيما يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، بينما يلاقي الزمالك نظيره إنبي ضمن مواجهات الأسبوع الأول، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لبيراميدز بالجولة الثامنة، على أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة الـ11 للمسابقة المحلية .



كما سيتمكن نحو 2000 متفرج من حضور مباريات الموسم الجديد الذي سيقام بشكله الاعتيادي من دورين، بعدما كانت تقام خلف أبواب مغلقة جراء جائحة كورونا.