الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستعد ستاد الثمامة المونديالي لاحتضان المباراة النهائية لكأس أمير قطر لكرة القدم لموسم 2020-2021 التي تجمع بين السد والريان والمقرر لها مساء 22 أكتوبر الجاري، حيث سيكون بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة حضور المباراة النهائية، في افتتاح سادس ملاعب كأس العالم قطر 2022.



وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في تغريدة لها على حسابها الرسمي في «Twitter»: تمتاز ستادات قطر 2022 بسهولة الوصول والحركة للمشجعين من ذوي الإعاقة، ومن بينها ستاد الثمامة الذي سيشهد نهائي كأس أمير قطر في 22 أكتوبر، وأضافت: «الآن بإمكان المشجعين من ذوي الإعاقة التسجيل للحصول على بطاقة المشجع لحضور المباراة».



ونشرت اللجنة صورا لستاد الثمامة المونديالي توضح تجهيز كافة الأمور لاستقبال الجماهير من ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لهم في الاستاد الذي تزين لنهائي كأس أمير قطر.



ومن المقرر أن يحتضن ستاد الثمامة مباريات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، ست مباريات حتى الدور نصف النهائي، كما يستضيف خلال بطولة كأس العالم 2022، ثماني مباريات حتى الدور ربع النهائي.