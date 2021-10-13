بيروت - عامر زين الدين



أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط «قناعته بأحقية مطلب الكوتا النسائية، كتدبير ضروري لتوفير تكافؤ الفرص، مذكرا باقتراح القانون الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي في هذا الاطار، ووعد بمتابعة هذا المطلب بالطرق المناسبة ورفع الصوت داخل وخارج المجلس النيابي من أجل العمل لتحقيقه. إلى جانب سلة من الإصلاحات الأساسية المطلوبة على قانون الانتخاب، والتي يصر البعض على تطييرها بذرائع واهية». جاء ذلك خلال استقبال، جنبلاط في مكتبه في كليمنصو وفدا من جمعية «فيفتي فيفتي» ومن التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية، ضم رئيسة الجمعية جويل بو فرحات والاعلامي فادي شهوان والمحامي بول مرقص، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الاشتراكي رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد ومفوض الإعلام صالح حديفه، حيث عرض الوفد لاقتراحه المتعلق بالكوتا النسائية في قانون الانتخاب.