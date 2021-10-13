وافق مجلس الوزراء، من خارج جدول الاعمال، على سلسلة تعيينات قضائية وتربوية وفي مجلس الاوسمة، منها تعيين د.بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري، وكذلك تعيين القاضي محمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل.



كما وافق مجلس الوزراء على تعيين اعضاء مجلس الاوسمة وهم: علي حمد، وأنطوان شقير، وعدنان ضاهر، والعميد ميشال أبورزق، والعميد علي مكي، على ان يكون علي حمد عميدا للمجلس.



من جانبه، أوضح وزير التربية عباس حلبي انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018.



واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.