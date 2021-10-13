بيروت - داود رمال



أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل خلال افتتاح خلوة الأولويات الانقاذية التي تنظمها أمانة سر التكتل في دير مار يوحنا القلعة بيت مري، ان طريق النضال لا يتوقف ولا ينتهي ومحطاته كثيرة، واليوم احدى محطاته في هذا المكان بالتحديد، وأضاف «نلتقي لا لنتحدث عن الماضي ومحطاته الكثيرة، انما لقاؤنا هو للحديث عن الغد وما سنقوم به لنحفظ ونشرف ماضينا، ونعمل لشبابنا وأولادنا ونحفظ لهم هذا البلد»، لافتا الى «اننا قد تسلمنا بلدا محتلا وعليه وصاية، وذو سيادة منقوصة، ونعمل على استرداده حرا سيدا مستقلا، تسلمناه مدمرا ومليئا بالفساد، اقتصاده ريعي، ماليته استدانية افلاسية، وعلينا ان نسترده خاليا من الفساد، وذا اقتصاد منتج، وماليته استثمارية ربحية».



وقال باسيل «نلتقي اليوم والناس تنتظر ان نقدم لها حلولا جديدة للتخلص من كل هذه المحن، لذلك، علينا اليوم درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا، ونحن لدينا الحلول والخطط والقوانين، ولكن للأسف، ليس لدينا بمفردنا قدرة تنفيذها».



وتابع: اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع ان نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الاهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال إقرار القوانين الاصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا ان نضغط ليراد هذه المساعدة.



وأعلن باسيل عن اولويات المرحلة المقبلة وفق 5 محاور هي، التعافي المالي وكل ما تحتاجه من قوانين، وشبكة الامان الاجتماعي وتوفير احتياجاتها، وإصلاح المالية العامة للدولة ووقف الفساد، وبداية ذلك يكون عبر وضع ميزانية 2022، والحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وإعادة اعماره، والانتخابات وإجرائها وفق قانونها ومواعيدها ووفق الاصلاحات التي تم تحقيقها عام 2017.