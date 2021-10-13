حنان عبدالمعبود



أعلنت اختصاصية أولى باطنية وأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مريم العتيبي ان معدل الإصابة بسرطان الثدي في الكويت يقارب 602 حالة سنويا، وتشكل 23% من إصابة السيدات بالسرطان، و40% من السرطانات النسائية.



جاء ذلك ضمن كلمة لها خلال الندوة التوعوية التي نظمتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار «الكشف المبكر لسرطان الثدي» بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عبر برنامج «زووم».



وشددت العتيبي على أهمية الفحص الذاتي للثدي في الاكتشاف المبكر لبعض الأورام، مشيرة إلى أن أكثر أنواع أمراض الثدي شيوعا هو ورم الثدي الليفي وهو ورم غير سرطاني ويصيب السيدات في مختلف الأعمار ولا يتحول إلى ورم خبيث، مشددة على أن ليس كل ورم يصيب السيدات سرطانيا، لافتة إلى أهمية الفحص الذاتي للثدي لمن هم فوق 18 سنة للتأكد من عدم وجود كتل أو اختلاف في حجم الثدي أو ظهور الإفرازات منه، داعية السيدات ممن تجاوزن الـ 40 عاما إلى إجراء فحص الماموغرام كل عام للتأكد من سلام الثدي.



بدورها، أشارت د.نجلاء السيد إلى إصابة واحدة من بين كل ثماني سيدات بسرطان الثدي، وهي نسبة عالية، لذا وجب على السيدات التوجه لاستشارة الطبيب في حال لاحظت السيدة أي تغيرات في الثدي.