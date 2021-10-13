عبدالكريم العبدالله



أجرى قسم جراحة الأطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية عملية طارئة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت تمثلت في فصل توأم سيامي خديج بالأسبوع السادس والعشرين من الحمل يزن كل واحد منهما 800 غرام تقريبا، ويعاني كل منهما من تشوهات خلقية شديدة، ويلتصق الاثنان في منطقه البطن ويشتركان في الأمعاء الدقيقة والمثانة البولية والحبل السري.



ويخضع الطفلان حاليا بعد فصلهما للرعاية والعلاج في العناية المركزة، علما أن العملية كانت طارئة نتيجة التواء الأمعاء وعليه تم الإعداد للعملية بوقت قياسي، وتم عمل سونار للقلب بتعاون من قسم القلب بمستشفى وتقديم التوصيات المطلوبة من وجهة نظرهم الإكلينيكية كما قام طبيب الأشعة في مستشفى ابن سينا بعمل سونار للبطن للحصول على بعض المعلومات المطلوبة قبل العملية، حيث تعذر عمل المزيد من صور الأشعة التشخيصية بسبب الحالة الحرجة للتوأم قبل إجراء العملية.



في الوقت نفسه، تم تشكيل فريق عمل متكامل من 18 طبيبا من تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى الهيئة التمريضية في مستشفى ابن سينا، وأجريت العملية بالطاقم الجراحي الذي تكون من رئيس قسم جراحة الأطفال د.إسماعيل تقي ورئيس الوحدة د.علي أشكناني والجراح الأول المشرف على الحالة د.عمار النقي، كما ضم الفريق استشاري المسالك البولية للأطفال د.عبدالناصر السعيد، وكان لقسم التخدير المساهمة الفاعلة، حيث تم تكوين فريقين للعمل جنبا إلى جنب تحت إشراف د.هشام الشيخ ود.هدال محسن، كما ساهم قسم التمريض في العناية المركزة للأطفال وتمريض العمليات بجهود جبارة خلال فترة الإعداد القصيرة، والذين أثبتوا خلالها كفاءتهم العالية.