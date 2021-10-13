حنان عبدالمعبود



في حالة فريدة من نوعها وشديدة التعقيد، قام فريق أمراض الصمامات وقسطرتها بمركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان بإجراء قسطرة لمريضة كويتية مسنة تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي ويتطلب علاجها زراعة الصمام الأورطي، حيث تحمل العملية مخاطر شديدة على حياة المريضة إذ ان شريانها التاجي الرئيسي الأيسر يقع بالقرب من الصمام مما يمكن ان يتسبب بحدوث جلطة قلبية حادة وقاتلة في حال تمت زراعة الصمام.



واستطاع فريق مركز سلمان الدبوس تبني تقنية حديثة تم ابتكارها في الولايات المتحدة بالتعاون مع جامعة ايموري الأميركية وللقيام بعملية BASILICA والتي يتم من خلالها خلق قناة لتدفق الدم الشريان التاجي عبر شق وبتر جزء من إحدى ورقات الصمام الأورطي باستخدام الكهرباء الممتدة داخل القسطرة بدقة متناهية جدا.



وقام بالعملية أعضاء الفريق المحلي د.الطيب القلاف ود.أحمد الشطي أخصائي قسطرة الصمامات ود.علي الحميدان استشاري سونارات القلب ود.صادق عبدول استشاري قسطرة القلب.



وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة والتقنيات الحديثة التي يقوم بها أخصائيو أمراض الصمامات بالمركز مؤخرا ما يعطي أملا لعدد اكبر للمرضى ويوفر خدمات على أعلى مستوى تضاهي المراكز العالمية.