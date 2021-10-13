استخدمت الملكة إليزابيث الثانية أمس الثلاثاء عصا للمشي للمرة الأولى في مناسبة عامة كبيرة أثناء حضورها قداسا في كنيسة دير وستمنستر بلندن.



وترجلت إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من السيارة التي كانت تقلها مع ابنتها الأميرة آن ممسكة بعصا سوداء، في مشهد نادر للملكة.



وكانت آخر مرة التقطت فيها صور للملكة مستعينة بعصا بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة عام 2004.

ولم يذكر مكتبها أي سبب لاستخدامها أمس أداة المساعدة في المشي. وتتمتع الملكة التي تعتبر الأطول جلوسا على العرش بين ملوك بريطانيا بصحة جيدة عموما في شيخوختها.