أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الاثنين أنه سيمنع جميع الهيئات الموجودة في ولايته، بما في ذلك الشركات الخاصة، من فرض الزامية اللقاح على موظفيها أو المستهلكين.



وكتب في تغريدة «أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 آمن وفاعل وهو أفضل حصانة لنا ضد الفيروس، لكن ينبغي أن يكون طوعيا على الدوام وليس قسريا».

ونشر في تغريدته البيان الصحافي الذي أعلن فيه القرار الذي تم تبنيه والذي ينص على أنه «لا يمكن لأي هيئة في تكساس إجبار شخص، بمن في ذلك الموظف أو المستهلك، على التطعيم ضد كوفيد-19 إذا عارض ذلك لأسباب شخصية، مبنية على معتقد ديني، أو أسباب طبية».



ويأتي القرار بعد شهر من إعلان جو بايدن جعل التطعيم إلزاميا لنحو 100 مليون عامل وموظف في الحكومة الفيدرالية وفي القطاع الخاص.



وأثار إعلانه غضبا بين الجمهوريين الذين يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديموقراطية، باسم الحريات الفردية.