بداح العنزي



أعلن رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة للتخييم م.فهد الشتيلي، عن الانتهاء من تحديد 90‎‎ % من المواقع لموسم التخييم هذا العام شمال وجنوب البلاد باستثناء عدد من المواقع ستتم مراجعتها مع الجهات الحكومية، تمهيدا للإعلان رسميا عن جميع هذه المواقع واعتمادها بشكل رسمي الاجتماع المقبل. وقال م.الشتيلي لـ «الأنباء»، إنه بعد اجتماع اللجنة أمس تم استبعاد أحد المواقع هذا العام لوجود اعتراضات عليه، كاشفا عن أنه سيتم تحديد مواقع للجمعيات التعاونية لتقديم خدماتها لرواد البر خلال فترة التخييم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع ممثل وزارة «الشؤون» لمخاطبة الجمعيات الراغبة في المشاركة بتقديم الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن موسم التخييم يبدأ من ١٥/١١ حتى ١٥/٣ وتم إيقافه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.