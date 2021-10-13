أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد عن موعد الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين وذلك يوم الثلاثاء 26 الجاري في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا بمسجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة الرقعي (مسجد يعقوب الرفاعي).



وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع، إن الوزارة تحرص على اختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل وممن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق الضوابط التي حددتها الإدارة وذلك للعمل بهذه الوظيفة الشريفة التي تخدم المجتمع.



وذكر أن المتقدمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية والمتقاعدين المتقدمين لوظيفة (إمام/ إمام وخطيب) معفون من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق بعد الانتهاء من الاختبار التحريري.

وأكد أن هناك بعض التنبيهات يجب على جميع المتقدمين مراعاتها يوم الاختبار التحريري، وهي: ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد وعدم التزاحم عند الأبواب والحضور إلى مقر الاختبار قبل الساعة الثالثة عصراً، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار.

وفي ختام تصريحه دعا مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع لجميع المتقدمين بالتوفيق والسداد في الاختبارات المؤهلة لهذه الوظيفة المباركة.

أسماء الكويتيين المتقدمين لشغل الوظائف الدينية

أولا: المقرر دخولهم الاختبار التحريري:

1. أسماء المتقدمين لوظيفة (إمام وخطيب):

جراح صلفيج شطي العنزي

حمود حمدان سعيد العتيبي

حمود محمد حمود القحطاني

خالد أحمد علي الخالدي

سامي تركي حاكم عفيصان

سليمان محمد يحيى الغديان

صالح طلال صالح الطراروه

طلق حمود بخيت المطيري

عادل أحمد الحداد

عبدالرحمن فاضل عبدالرحمن البصيري

عبدالعزيز عبدالرحمن عيد المجيبل

عبداللطيف ابراهيم عبدالله الشاهين

عبدالله خالد حمود المطيري

عبدالوهاب عبدالرزاق سعود العبدالرزاق

غانم منور عشبان الحربي

فالح سعد العتيبي

فايز محمد أحمد الكندري

فهد خضير سعدون المطيري

فيصل عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد

محمد راضي حسين العنزي

محمد سلمان هزيم الهزيم

محمد عيسى ابراهيم الفيلكاوي

محمد فهد محمد فيلكاوي

محمد محمود حجي الشطي

نواف عبد الله المطيري

وليد سعد عبدالله الحربي

يوسف علي الماطر

يونس حاتم الحاتم

2. أسماء المتقدمين لوظيفة (خطيب):

محمد عبدالحميد خالد الشرقاوي

3. أسماء المتقدمين لتعديل المسمى الوظيفي (من مؤذن إلى إمام):

إبراهيم سعد اسماعيل الكندري

إبراهيم عبدالله محمد العجمي

أحمد حمد منديل الريش

احمد سعود سعيد العازمي

احمد نواف غربي الشمري

بدر احمد عبد القادر المحمد

حمود عبدالله طينان محمد العجمي

خالد سعود عبدالله الشمري

خالد مانع الحيان

خالد مزيد العازمي

خزعل خالد ماضي العازمي

زيد مبارك كميخ العجمي

سلمان عبدالله هزاع الجنفاوي

عادل طعيمس العتيبي

سلمان عبيد المطيري

صالح فيصل أحمد الشهاب

عبدالرحمن إبراهيم الكندري

عبدالله سالم حميد العنزي

عبدالله سعد المخيال

عبدالله عيد الراجحي

عبيد محمد منيف العجمي

عثمان عبدالعزيز السلطان

عواد صالح مبارك البذالي

فايز حمود إبراهيم العنزي

فهد ناصر فهد العجمي

فهيد عردان فهيد العجمي

فواز يوسف الغربللي

فيصل محمد حمود العدواني

فيصل نافل فرحان العازمي

مبارك حاتم يونس الحاتم

مبارك عبدالله عايض العتيبي

محمد فهد صغير عبد الله الوطيان

محمد عبدالمحسن زبن المطيري

محمد نبيل الزواوي

مشاري انور خليفة الخرس

مشعل محمد العويهان

مشعل مناور الرشيدي

معاذ عبدالرحمن علي أحمد الكندري

يوسف بدر ناصر محمد

4. أسماء المتقدمين لوظيفة (إمام):

ابراهيم مشعي راشد الزعبي

إبراهيم مفلح حمود الرشيدي

أحمد خالد أحمد الخراز

أحمد دخيل عبدالله الشمري

أحمد شباب محمد البطاح

احمد فهد سعود العازمي

أسامه عبدالعزيز الكندري

بادي حسين علي العجمي

بدر اسامه البداح

بشر محمد نشمي العنزي

‏ثامر سعيد عيد العازمي

حسن محمد قعم العازمي

حسين شيبان الهاجري

حسين مانع حسين العجمي

حمد محمد جابر المري

حمود محسن حمدان

خالد طلق الهيم

خالد عبدالله العازمي

خالد واصل المطيري

خليفة يوسف الصقر

سالم سند خشان الخالدي

سالم عبدالله صالح الجروان

سعد ماطر مزعل الظفيري

سعد ثامر وارد العجمي

سعد راشد أحمد القطان

سعد مبارك سعد العازمي

سعود دهمان عواد البرازي

سعود فرج مطلق المرجي الرشيدي

سلطان عنيزان ناصر العجمي

سليمان ناصر اقبال مقبول احمد قاضي

شبيب جمد مشيط العجمي

صالح حسن صالح العلي

صقر أنور عبدالعزيز الصقر

صلاح مساعد محمد الضامر

ضاري ذعار عبيد الحربي

طارق عثمان الفضلي

عاتق صالح مرزوق

عادل فهد محمد العازمي

عبدالرحمن احمد على الأنصاري

عبدالرحمن صلاح عبدالرحمن السويلم

عبدالرحمن عيد عبدالله راعي الملحه

عبدالرحمن محمد الشنفا

عبدالرحمن ناصر علي الدوسري

عبدالعزيز خالد عبدالله الحويله

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد

عبدالعزيز علي محمود الشطي

عبدالله ابراهيم عبدالله القبندي

عبدالله براك رفاعي العازمي

عبدالله حمد عبدالله العجمي

عبدالله عايد حماد العازمي

عبدالله عطاالله عبدالله المطيري

عبدالله عيسى علي الكندري

عبدالله مشعان محمد

عبدالله مشلش العجمي

عبدالوهاب أسامة عبدالرحمن الحسينان

عبدالوهاب مساعد عبدالله بن عيد

عثمان عبدالله الشريدة

علي هادي هلال الديحاني

عمر بن فايد محمد الرشيدي

عمر سعيد الفرحان

عمر فلاح مدعج زريب ضافي الديحاني

فالح فرحان النامي

فالح نهار كميخ الهاجري

فهد فلاح رجعان الصواغ

فهد ماجد شداد العازمي

فهد محمد الصالح

ماجد عاصي زعال السعيدي

مبارك سالم العازمي

مبارك مونس مبارك المونس

محمد جاسم محمد اللوغاني

محمد سعد رجعان العازمي

محمد عيد مبارك العتيبي

محمد هادي عيد العازمي

مشعل بلوي ياسين مزعل

مشعل فرحان صالح السعيد

مصعب طارق صالح العنزي

مطلق فهد فالح العازمي

مفلح حمود الرشيدي

مفلح عيد الراجحي

مهدي حسن محمد حمد العجمي

مهدي سعد العازمي

ناصر مبارك ناصر العنزي

هادي عايض الشلاحي

يوسف فيصل القصاص

5. أسماء المتقدمين لوظيفة (مؤذن):

ابراهيم أحمد سليمان عبدالله صالح الذويخ

ابراهيم عبدالله ابراهيم الشمري

أحمد رجعان فهيد

أحمد صالح ثاري الرشيدي

أحمد صنهات زبن المطيري

أحمد عبدالرحمن عيد المجيبل

أحمد عيسى العنزي

أحمد محمد محسن العتيبي

أسامة خالد الهولي

براك أحمد براك الهيفي

براك بشار بدر العمران

جمعه محبوب جمعه مبارك

حجرف عبدالله حجرف العتيبي

حسام راشد العصفور

حسين عبدالله عبدالله الدبوس

حسين مخلد المطيري

حسين ناصر شجاع المطيري

حمود عبداللطيف مصطفى الدرباس

خالد احمد حسين الشمري

خالد احمد فرحان العنزي

خالد حسن سيد حسين سيد علي

خالد عبدالله الحريتي

خالد عبدالله مبارك التويس الحسيني

خالد عدنان ماجد بورسلي

خالد غازي فيصل الربيعان

خالد فهد هديبان الرشيدي

خالد وليد خالد ابراهيم

خليفة الحميدي خلف العنزي

د.عبدالله سليمان الهويدي

راشد محمد ماطر العازمي

سالم حمد خلف حمد

سامي فهد خلف المطيري

ساير فهد ساير العتيبي

سعد عبدالله سعد الحربي

سعد محمد مطلق المطيري

سعود غازي سعود الشمري

سعود منقاش عبدالله الهاجري

سعود ناصر سعود عبيد

سعيد فرحان جويعان

سلطان عبدالكريم صالح العنزي

سلطان مطلق راجح المطيري

سليمان عادل الزيد

سليمان محمد إبراهيم الفيلكاوي

شاهر صالح العتيبي

صالح مسفر مانع دواس

طارق فاضل عباس فيلكاوي

طلال محمد فراج السبيعي

طلق متعب حمدان

عايض صالح محمد الرشيدي

عبد الرحمن أنور بدر ناصر الهلال

عبدالإله راشد الهاجري

عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالله

عبدالرحمن علي الحسينان

عبدالرحمن لافي دهلوس الذايدي

عبدالرحمن محمد عبدالله فهد

عبدالرحمن منصور دمشق العجمي

عبدالعزيز توفيق العوضي

عبدالعزيز جابر حمود المطيري

عبدالعزيز سعد عبدالله العمير

عبدالعزيز صالح محمد الرشيدي

عبدالعزيز محمد عبدالله السلطان

عبدالعزيز نواف عواد الشمري

عبدالقادر احمد الفيلكاوي

عبدالله ابراهيم مدلول الشمري

عبدالله جاسم الفرحان

عبدالله جاسم الكندري

عبدالله جاسم محمد الفيلكاوي

عبدالله حسين الغريب

عبدالله حسين سند

عبدالله خالد شبيكان عزيران

عبدالله راجح العجمي

عبدالله سعود شريده الشمري

عبدالله سعود محمد حسن

عبدالله صالح عبدالله العجمي

عبدالله علي عبدالله أحمد

عبدالله فهد هادي العجمي

عبدالله محمد عبدالله العجمي

عبدالله محمد عبدالله الهاجري

عبدالله محمد عبدالله فهد

عبدالله محمد مزعل العتيبي

عبدالله مفلح ظاري المطيري

عبدالله هذال نويجي المطيري

عبدالله يوسف عبدالله محمد

عبدالهادي مسفر مانع العجمي

عبدالوهاب سلمان الهزيم

عثمان محمد عثمان الانصاري

عثمان شافي العجمي

عثمان علي ابراهيم العليمي

عثمان فلاح مران الحربي

علي عايد ناصر الصويلح

علي عبدالعزيز علي الكندري

علي محمد علي شريم عبدالله

عمر عبدالعزيز محمد الرشيدي

عمر عبدالله احمد الشيباني

عويد فرحان عياده الظفيري

عيسى عبدالرحمن عيد المجيبل

عيسى محمد عبدالله الرويح

فالح محمد بدر الحميدي السبيعي

فالح مسفر العجمي

فلاح نهار فلاح العتيبي

فهد راشد عبدالله العازمي

فهد طلال نايف الشمري

فهد عزيز حمدان الشمري

فهد محمد فلاح الرشيدي

فهد مفلح عوض المطيري

فهد يوسف العتيبي

فواز أحمد هلال

فيصل حسن باقر

فيصل خالد سعيد الصواغ

فيصل خالد عباس خليف العنزي

فيصل سعد صالح العتيبي

فيصل محمد عبدالله المطيري

لافي مضحي الرشيدي

مبارك فاروق المشاري

مبارك موسى علي اللوغاني

مبارك نايف سالم الهاجري

محمد أحمد حسن العوضي

محمد تركي الهاجري

محمد حسين خلف العديلة

محمد خلف حامد

محمد راشد فلاح الهاجري

محمد صالح محمد العازمي

محمد صقر محمد الفهد

محمد صلاح عبدالرحمن السويلم

محمد عايض محسن القحطاني

محمد عبدالله غلام الكندري

محمد عبدالله مطلق المطيري

محمد عدنان خلف العنزي

محمد عودة بداح البزيع

محمد عويد سعود العازمي

محمد مبارك ضاحي العازمي

محمد مبارك محمد العجمي

محمد مفلح حمود الرشيدي

محمد ناصر البراك

محمد نبيل صالح عبدالله أحمد العوضي

محمد هادي العجمي

محمد هاني منصور المزيدي

محمود سالم محمد التناك

مسفر سالم حمد العجمي

مسفر عبدالله محمد القحطاني

مشاري عدنان اللوغاني

مشعل ابراهيم السيد

مشعل محمد خلف الحربي

مشعل نواف مشعل العتيبي

مطر عبدالله هزاع الجنفاوي

معاذ محمد عطاالله شحاده

مقبل خليفه هلال الديحانى

منذر خالد مطلق الحربي

منصور هاني منصور المزيدي

موسى فلاح عطية العنزي

نادر سعود نادر العجمي

نادر نجر مجعد العتيبي

ناصر تركي مطلق العتيبي

ناصر جمال فرج ماوي المطيري

ناصر حسين غنيم دغيمان الحسيني

ناصر سالم الشامري

ناصر علي القبندي

ناصر فهيد حزام العجمي

ناصر محمد ناصر الهاجري

نايف عوض سعود مطيع العازمي

نايف محمد سلطان

نايف نعيثل بخيت العجمي

وليد عبداللطيف شاكر أحمد

يعقوب سالم العوضي

يعقوب محمد يوسف علي

يوسف جمال عبدالله الكندري

يوسف عبدالله محمد العجمي

سليمان إبراهيم يوسف مراد

6. أسماء المتقدمين لوظيفة (مؤذن) من المتقاعدين:

احمد عبدالله محمد على الكندري

جمعه نصيب مرزوق الدرعي

خالد عبدالله خليفة الشطي

خالد علي فاروس العازمي

خالد هليل نهار العنزي

زايد عيد مخيلف فارس

طارق عبدالله عبدالكريم

عبداللطيف حسين العود

فلاح ظاهر فرحان الفضلي

فهد حامد محمد الحسيني

فهد عبدالرحمن حسين الخلف

فهد عبدالله حسين العجمي

فؤاد سعيد شهاب أحمد

قليفص عبدالله مزيد البرازي

مبارك دخيل الله الهاجري

محمد سالم الدوسري

محمد غانم مفرح سعد الدخيل

ناصر سعود عبيد الدوسري

هشام جابر أحمد المحمد

يعقوب محمد الصميط

ثانيا: المعفيون من الاختبار التحريري ويدخلون المقابلة الشفوية:

1. أسماء حملة الدكتوراه تخصص شريعة المتقدمين لوظيفة (إمام):

بدر ناصر مشرع السبيعي

سالم مزيد هجاج الجلاوي

سالم منصور حسين العجمي

سلطان مفرح ناصر الهاجري

لافي محمد العازمي

2. أسماء المتقدمين لوظيفة (إمام وخطيب) من المتقاعدين:

فيصل حمدان مفلح

أحمد قبلان داثان العازمي

3. أسماء المتقدمين لوظيفة (إمام) من المتقاعدين:

جراح علي منسي الدلماني

نبيل محمد يعقوب الفيلكاوي

حمد سعود ناصر العجمي

صلاح معاشي مرزوق الظفيري

معاوذ شامان عايد العضيلة المطيري