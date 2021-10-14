الدوحة - فريد عبدالباقي



أثارت خسارة منتخب قطر قلق عشاقه قبل استضافة مونديال 2022، وذلك بعد السقوط أمام المنتخب الأيرلندي 0-4، خلال اللقاء الذي جرى بينهما مساء أول من أمس على ستاد «أفيفا» بمدينة دبلن الأيرلندية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

سجل أهداف اللقاء روبينسون «هاتريك» أحدها من ركلة جزاء، في الدقائق (4 و13 و52)، وشان دوفي في الدقيقة 59.



وظهر المنتخب القطري بمستوى متواضع أمام أيرلندا، أدت إلى اهتزاز شباكه بأربعة أهداف، ومن قبله بـ 3 أيام خسر أمام المنتخب البرتغالي 0-3، في الجولة السابعة، في نفس التصفيات الأوروبية التي يشارك فيها المنتخب القطري بناء على دعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من دون احتساب نتائجه في هذه التصفيات.



وشهد لقاء أيرلندا الأخير رقما جديدا لقائد منتخب قطر حسن الهيدوس الذي خاض المباراة الدولية رقم 150 مع منتخب قطر.