بيروت - ناجي شربل



حقق لبنان فوزا أول على سورية 3-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة بالعاصمة الأردنية (عمان)، في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وبعد صيام عن التهديف في المباريات الـ 3 السابقة أمام الإمارات والعراق



(0-0) وكوريا الجنوبية (0-1)، عرف مهاجمو «الأرز» الطريق إلى الشباك، بعد اهتزاز شباك حارسهم مصطفى مطر بهدف عبر المهاجم السوري عمر خريبين في الدقيقة 20 بكرة رأسية إثر تمريرة من عمر السومة من اليمين، إذ سجل محمد قدوح ثنائية قلب فيها التأخر إلى تقدم في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، فأدرك التعادل أولا بعدما حول من داخل الصندوق الكرة التي تلقاها إثر تمريرة متقنة من القائد حسن معتوق الى شباك الحارس إبراهيم عالمة في الدقيقة 45، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد كرة قوية من خارج المنطقة الكرة مسجلا هدف التقدم، ومع بداية الشوط الثاني، سجل حسن «سوني» سعد هدف التعزيز اللبناني «المستحق» في الدقيقة 53 من تسديدة أرضية متقنة من خارج المنطقة خدعت الحارس عالمة، إلا أن عمر السومة قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لسورية في الدقيقة 65.



وبذلك حقق لبنان فوزه الأول في التصفيات ليرفع رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات احتل بها المركز الثالث للمجموعة، علما أنه يستقبل إيران في 11 نوفمبر المقبل في المرحلة الخامسة، في باكورة المباريات في ربوع الوطن، والتي يحتضنها ملعب صيدا البلدي.



من جهة اخرى، عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022 بفوز رابع تواليا وذلك على حساب الصين 3-2، إذ سجل ثلاثية «الأخضر» سامي النجعي (15 و38)، وفراس البريكان (72)، فيما سجل للصين ألويسيو دوس سانتوس (46)، وأضاف وو زي الثاني (87)، وبذلك رفع «الأخضر» رصيده إلى 12 نقطة وبالعلامة الكاملة، فيما بقيت الصين على رصيدها السابق 3 نقاط في المركز الخامس ما قبل الأخير.

فيما أنعش منتخب اليابان آماله بفوزه الصعب على أستراليا 2-1، اذ خاض «الساموراي» المباراة وهو يدرك تماما أن أي نتيجة غير الفوز سيعني إمكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الأولي منذ العام 1994، وبذلك تجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط بالمركز الثاني، في حين رفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الرابع، خلف عمان الثالثة مع 6 نقاط أيضا بعد فوزها على فيتنام 3-1.



من جهة أخرى، حافظت إيران على صدارة المجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع كوريا الجنوبية، على ستاد آزادي في طهران، اذ تقدم المنتخب الكوري عبر نجم توتنهام سون هيونغ-مين في الدقيقة 49، قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق علي رضا جاهنباخش (76).



وبهذا التعادل، حافظ منتخب إيران على الصدارة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية، فيما جاءت لبنان ثالثة بـ 5 نقاط بعد تحقيق فوزها الاول على سورية 3-2، بينما فشل منتخب الإمارات وضيفه العراقي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا، وخرجا بتعادل مخيب لكنه «مثير» 2-2 في ستاد الوصل بدبي، اذ سجل كايو كانيدو(33) وعلي مبخوت (90+3) هدفي الإمارات، ومحمد العطاس (74 بالخطأ في مرماه) وأيمن حسين (89) هدفي العراق، ليرتفع رصيد المنتخبين إلى نقطتين بالمركز الرابع والخامس وأخيرا سورية بنقطة واحدة.