القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكدت رابطة الأندية المحترفة المصرية أنها حصلت على موافقة أمنية بحضور 1000 مشجع لكل فريق من الفريقين المتنافسين في كل مباراة خلال مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الذي ينطلق 25 الجاري، وذلك على سبيل التجربة، وان أعداد الجماهير سوف تزيد إلى 10 آلاف مشجع مع بداية الدور الثاني، إذا نجحت التجربة، بشرط الحصول على التطعيم للمشجعين ضد فيروس كورونا.



وعلقت رابطة الأندية إعلان جدول مباريات الدوري، لحين تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي، وأيضا مباراة السوبر الأفريقي التي يشارك فيها الأهلي أيضا، حيث أكد عامر حسين عضو الرابطة ورئيس لجنة المسابقات، أن الموسم الجديد يواجه توقفات تصل إلى 100 يوم، بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب في الدوحة، وبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.



وعن مباراة القمة، قال حسين: «لقاء الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة في موعدها المحدد وهو 4 أو 5 نوفمبر المقبل، وبانتظار فقط موافقة الأمن على إقامة المباراة».



إلى ذلك، يعقد المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش اجتماعا مع اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني لمباراتي أنغولا والغابون المقرر لهما خلال التوقف الدولي المقبل في الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر المقبل في ختام دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.



مهمة أفريقية رباعية



إلى ذلك، تغادر القاهرة اليوم إلى النيجر، بعثة فريق النادي الأهلي بطائرة خاصة لملاقاة فريق الحرس الوطني في مباراة الذهاب لدور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال المقرر لها السبت المقبل، إذ يغيب عن هذه المهمة الحارس الدولي محمد الشناوي، بسبب إصابته مع المنتخب في مباراة ليبيا، حيث أكد طبيب الأهلي أن الشناوي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة من 4 الى 5 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، ما يؤكد غيابه عن الجولات الـ 3 الأولى في الدوري، ومباراتي بطل النيجر في السباق الأفريقي.



وفي البطولة نفسها، يواصل الزمالك تدريباته في العاصمة الكينية (نيروبي) بقيادة كارتيرون، استعدادا للقاء فريق توسكر الكيني السبت المقبل.



وفي البطولة الكونفيدرالية، وصلت بعثة بيراميدز بقيادة المدير الفني إيهاب جلال إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة عزام التنزاني بملعب عزام بمدينة دار السلام العاصمة، ظهر السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 (الأول) من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وفي اليوم نفسه سيلعب المصري البورسعيدي مع بطل أوغندا فريق سلطات الموارد.