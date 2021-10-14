

أعلنت شركة «طلبات» عن تعيين بدر الغانم بمنصب المدير الإداري لـ «طلبات - الكويت»، وذلك خلفا للمدير الحالي محمد يلدرم، الذي سيتولى منصبا إقليميا في الفترة القادمة ليكون مسؤولا عن عمليات التطوير الاستراتيجية في طلبات.



وقالت شركة «طلبات» في بيان صحافي إن الغانم ينضم إلى فريق طلبات- الكويت بعد خبرة طويلة ومعرفة واسعة في السوق المحلي والتجارة الإلكترونية السريعة حيث قاد بنجاح إطلاق طلبات مارت - ذراع طلبات للتجارة السريعة - في كل من الكويت وقطر والبحرين كمدير عام.



وأوضحت ان الغانم يملك رصيدا حافلا من الإنجازات ولديه اهتمام كبير بالشركاء وتطوير وتحسين تجربة المستخدم، كما له قدرة عظيمة في تطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية على العديد من المستويات، مؤكدة أن الشركة تثق في خبرته لاستكمال مسيرة محمد يلدرم وقيادة السوق الكويتية.



وبهذه المناسبة، قال بدر الغانم: «خلال السنة الماضية حقق فريق عمل طلبات إنجازات عظيمة رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بشكل عام والمعوقات والتحديات التي مر بها قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية بشكل خاص في الكويت، حيث قام الفريق بقيادة محمد يلدرم وبروح القيادة التي يتمتع بها بتجاوز كل تلك العقبات وتقديم أفضل تجربة لمستخدمينا والمساهمة في المحافظة على سلامتهم والبقاء في منازلهم آمنين».



وأضاف: «كوننا شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الرائدة في الكويت والمنطقة فإن موقعنا يحتم علينا التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المنظمة للسوق ومد يد التعاون للارتقاء بالسوق لآفاق أوسع لخلق فرص أكبر لشركائنا من المطاعم ومحلات التجزئة المختلفة، حيث سنقوم بالتقدم بعدد من المبادرات للجهات الحكومية والمجتمع المدني تهدف الى تطوير هذا القطاع وخلق فرص أعمال جديدة وتنظيم القطاع».



وفي سياق متصل، قالت الشركة ان محمد يلدرم سيستمر بدعمه فريق (طلبات -الكويت) أثناء انتقاله إلى دوره في المكتب الإقليمي في دبي، حيث سيكون مسؤولا عن عمليات النمو في أرجاء الإقليم، وقال في كلمة له: «أود أن أعبر عن شكري وامتناني لجميع من زاملتهم أثناء فترتي في طلبات - الكويت، وعلى رأسهم زملائي فريق عمل طلبات - الكويت وكذلك جميع شركائنا من المطاعم، محلات التجزئة وشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية. كما أود ان أقدم رسالة شكر إلى زبائننا الكرام والى عموم الشعب الكويتي على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة».



وأضاف يلدرم: «أشعر بالفخر بأنني قدت فريق طلبات - الكويت، والتي تعتبر أحد أهم الأسواق للشركة، كيف لا والكويت كانت البداية لقصة نجاح طلبات».