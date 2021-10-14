عبدالعزيز الفضلي



في بادرة طيبة قام معلمو التربية البدنية بمدرسة عبدالله مشاري الروضان المتوسطة للبنين بتجهيز ووضع مقاعد إسفنجية على كراسي الطلبة في جميع فصول المدرسة.



وأوضحت مصادر من داخل المدرسة لـ «الأنباء» ان معلمي التربية البدنية قاموا بتجميع مبلغ وقدره 400 دينار لشراء مقاعد مريحة للطلبة عبارة عن اسفنج، وذلك لتوفير الراحة لهم بسبب مدة الجلوس الطويلة مما يسبب إرهاقا الطلبة.



وأضافت المصادر ان معلمي التربية البدنية لديهم خبرة في هذه الأمور وما يحتاجه الطالب من حركة ونشاط مستمر، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لمن ساهم بهذه البادرة والتي تأتي لصالح ابنائنا الطلبة.