قالت مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي وعضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء د.هالة الجسار ان فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول KUWAIT SAT 1 يشارك ضمن وفد الكويت في معرض أكسبو دبي الدولي خلال الفترة من 17 إلى 23 الجاري ضمن فعاليات أسبوع الفضاء.



وأوضحت الجسار ان الوفد يتكون من طلبة وطالبات المشروع بالإضافة إلى أساتذة ومهندسين من جامعة الكويت وعدد من موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، مشيرة إلى أن الهدف من المشاركة بالمشروع الذي ترعاه بشكل أساسي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة في وزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هو ابراز دور جامعة الكويت في مجال بناء القدرات الوطنية وتأهليهم في تصميم وتصنيع تكنولوجيا الفضاء والذي يتماشى مع رؤية 2035.



وتابعت: سيتخلل المشاركة في معرض إكسبو دبي الدولي إلقاء محاضرات بشكل يومي من قبل أساتذة وطلبة المشروع الوطني ليتعرف زوار المعرض على القمر الاصطناعي الكويتي الأول KUWAIT SAT 1 علاوة على الأنشطة البحثية والعلمية المتعلقة بعلوم الفضاء في جامعة الكويت.