أكدت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد الفضلي استعداد الكلية بكل أقسامها العلمية لعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية يوم الأحد 24 أكتوبر، مبينة أن إدارة الكلية قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال الطلبة الذين يتجاوز عددهم 1300 طالب وطالبة، وذلك بما يتوافق مع جميع الاشتراطات الصحية المقررة من السلطات الصحية للمحافظة على صحة الطلبة.

وأشارت الفضلي إلى أن الفصول الدراسية التي تحتوي على عدد كبير من الطلبة بما يتعدى 100 طالب ستكون «أونلاين» وعددها 3 فصول فقط، أما بالنسبة لباقي الفصول الدراسية فستتم مراعاة السعة المكانية والعددية للطلبة، بحيث يطبق التباعد الاجتماعي بين كل طالب بما لا يقل عن متر مع الحفاظ على ارتداء الكمام واستخدام المعقمات أثناء الدخول والخروج من القاعة الدراسية، مبينة أن إدارة الكلية حرصت على توفير المعقمات وعلامات الدخول والخروج عند كل قاعة دراسية، موضحة أن التدريب الإكلينيكي والتدريب الفصلي والاختبارات ستكون حضورية بشكل كامل 100%.



وذكر أن الكلية حرصت على حصر أعداد المطعمين وغير المطعمين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خلال دراسة استقصائية تبين منها أن عدد المطعمين من أعضاء هيئة التدريس تجاوزت 90% ومن الطلبة 80%، مشيرة إلى حرص الكلية على تطبيق التباعد بين الطلبة المطعمين 3 أقدام، ولغير المطعمين 6 أقدام وتحديد أماكن كل منهم في كل قاعة دراسية وتحديد مدخل خاص للمطعمين وآخر لغير المطعمين.