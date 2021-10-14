القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، مبديا تقديره لتفهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما امس، في العاصمة المجرية (بودابست).



وقال الرئيس السيسي إنه اتفق مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام للتعاون في المجالات المختلفة وإعطاء قوة دفع كبيرة للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصناعات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى أصدقائنا في المجر.



وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره الشديد لرئيس وزراء المجر على دعمه المتواصل لمصر الذي بدأ مبكرا وثقته بأن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة منذ عام 2011.



وأشار إلى أن المباحثات تناولت الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهتها، معربا عن تقديره واحترامه الشديد للشعب المجري ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، مهنئا الشعب المجري على قيادته له.



وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على دعوة مصر لحضور قمة دول تجمع «فيشجراد» للمرة الثانية، واصفا في الوقت نفسه المباحثات الثنائية بين مصر والمجر بـ «الإيجابية والمثمرة».



وقال الرئيس السيسي، إن المباحثات الثنائية بين الجانبين دائما ما تكون طيبة ومثمرة في كل المجالات.



وأضاف انه «تم الاتفاق بين مصر والمجر خلال المباحثات الثنائية على التحرك للأمام في مختلف المجالات، من بينها مجال الزراعة والسياحة وأيضا في كل المجالات الصناعات المختلفة الأخرى حتى تتم الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجود حاليا في المجر».



وفي الختام، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته للقاء رئيس وزراء المجر والتباحث معه في كل الموضوعات، مشيدا بقيادته الحكيمة للبلاد، متمنيا له كل التوفيق.