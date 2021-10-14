القاهرة - ناهد إمام



وقعت مصلحة الضرائب، واتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بحضور د.محمد معيط وزير المالية.



وقام بتوقيع البروتوكول رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.



وأكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرا للدور الفاعل للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركا رئيسيا لعجلة الإنتاج ومساهما محوريا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها.



وقال إن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصري، وإن هناك تعاونا بناء بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي تتبناها الدولة.



من جانبه، أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى الحرص على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلا في اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول.



ولفت إلى أنه كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.



بدوره، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، موجها الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.



وأضاف إن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيا مع «رؤية مصر 2030» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني ومصرنا الغالية.



ولفت إلى أن هذا البروتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الإخلال بإحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.