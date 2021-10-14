القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 14 مواطنا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي في مدينة الغردقة.



وأوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتا إلى نقل 80 حالة إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث حيث تواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ 6 حالات بموقع الحريق كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات وتماثلوا للشفاء وغادروا.



وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.



وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقا طبية من مديرية الشؤون الصحية والوزارة ومزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كل الخدمات الطبية والاسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبي للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.



وشدد «مجاهد» على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلا عن توافر جميع الفرق الطبية من مختلف التخصصات.