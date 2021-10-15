القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير المقبل، يعد بمنزلة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.



وقال د.معيط، في تصريح صحافي امس إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.



وأوضح أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق إستراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.



من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.