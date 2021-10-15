القاهرة - خديجة حمودة

أكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي، أن قواتنا الجوية على أهبة الاستعداد للذود عن مقدرات مصر والحفاظ على مكتسبات الشعب لأبعد مدى.



جاء ذلك في كلمة لقائد القوات الجوية في مؤتمر صحافي بمناسبة العيد 89 للقوات الجوية الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بـ«معركة المنصورة».



وقال الفريق عباس حلمي إن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر، مشيرا إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور الإستراتيجية للدولة المصرية.



هذا، ونفذت القوات الجوية عددا من العروض الجوية في سماء مصر عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، في إطار احتفال القوات الجوية بالعيد التاسع والثمانين لإنشائها.