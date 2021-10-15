القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قرر أكثر من 50 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ تقديم مطالب رسمية الى الحكومة في الجلسات القادمة تؤكد على ضرورة السماح لمجالس ادارات النقابات المختصة بشؤون العاملين وجمعيات إسكان العاملين في مجلسي النواب والشيوخ وجميع الوزارات الحكومية بشراء قطع من الأراضي لأعضائها من العاملين في هذه المواقع، بحيث تتولى هذه الجهات بناء وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف ومدعومة بقروض من صندوق التمويل العقاري.



وأكد النواب على ضرورة طرح وحدات سكنية للتمليك للعاملين بهذه المواقع ممن هم في الخارج، سواء معارون لفترات محددة او بعقود عمل شخصية، على ان يكون الشراء بالجنيه المصري ايضا لتحقيق المساواة بين جميع العاملين في الجهات المذكورة.