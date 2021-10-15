أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم فيصل الخميس لوضع وإعداد الترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسكين في مجمع محاكم حولي الجديد الكائن بمنطقة حولي.

وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»: يختص الفريق بإزالة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تسكين مجمع محاكم حولي على الوجه الأكمل، ونصت المادة 3 على ان مدة عمل الفريق 3 أشهر اعتبارا من 1/10/2021 حتى 31/12/2021.ويضم فريق العمل برئاسة الوكيل الخميس كلا من:



٭ مدير إدارة خدمات المحاكم - فاضل سليمان الفضالة، نائبا للرئيس.



٭ مدير إدارة الأقلام الجزائية - وليد عبدالله الغانم، عضوا.



٭ فيصل محمد العبدالله - مدير إدارة الشؤون المالية، عضوا.



٭ عبدالله فراج النويعم - مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية، عضوا.



٭ على ياسين مال الله - مدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف، عضوا.



٭ حمد مرزوق بلال المساعيد - مدير إدارة الأمن والسلامة بالتكليف، عضوا.



٭ فاطمة عبدالحميد الصفار - مدير إدارة الرسوم القضائية، عضوا.



٭ مبارك عبيد صنت الرشيدي - مدير إدارة تنفيذ محافظة حولي، عضوا.



٭ عبدالله سالم بلال - مراقب خدمات محافظة العاصمة، عضوا.



٭ منصور مفلح المطيري - مراقب أمناء السر بمحكمة التمييز، عضوا.