القاهرة: هناء السيد



انتخبت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي النائب د.محمد الحويلة عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الأمة، رئيسا لها.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بالقاهرة والذي يأتي في إطار اجتماعات لجان البرلمان العربي تمهيدا لانطلاق أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي من المقرر أن تقام يوم السبت بجامعة الدول العربية.



يذكر أن الحويلة شغل عضوية كل من «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، و«المعهد الملكي للدراسات الدولية» في المملكة المتحدة، و«جمعية الصحفيين الدولية»، وكان أستاذا مساعدا في «جامعة سعد العبدالله للعلوم الأمنية»، وعضوا في هيئة التدريس «الجامعة العربية المفتوحة»، وباحثا في إدارة البحوث للدراسات بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير في «وزارة الداخلية الكويتية».



كما شغل عدة مناصب في «مجلس الأمة الكويتي»، منها: مراقب المجلس، ورئيس لجنة المرافق العامة، ومقرر لجنة الإسكان، ومقرر لجنة الشؤون الصحية، ومقرر لجنة الشؤون البيئية، وكان عضوا في لجنة دراسة الظواهر السلبية، وحاصلا على دكتوراه في الإدارة التربوية عام 2006 من «جامعة اليرموك» في الأردن.