استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وبحث اللقاء العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وسبل تذليل كل العقبات للتخفيف من معاناتهم وتسهيل وتيسير عمل وكالة «أونروا».



كما استقبل الغانم وزير خارجية جمهورية فنزويلا فاليكس بلاسينسيا غونزاليس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاته.



واستذكر الغانم في برقيته مناقب الفقيد ودوره في توثيق عدد كبير من الأحداث والوقائع والمعلومات المتعلقة بالتاريخ الكويتي وحفظها للأجيال القادمة، سائلا المولى جلت قدرته أن يرحم الفقيد وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.