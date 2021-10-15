

أهابت سفارتنا لدى الجمهورية اللبنانية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. ودعت السفارة في بيان لها المواطنين المتواجدين في لبنان إلى مغادرته، كما دعت الراغبين في السفر إليه، الى التريث، أخذا بعين الاعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية.



وطلبت السفارة من المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان التواصل معها في حال الحاجة الى أي مساعدة أو الرغبة في الاستفسار على هواتف الطوارئ التالية: (0096171171441) - (009611792902).