الدوحة - فريد عبدالباقي



يشارك منتخبنا الوطني «الأزرق» في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة العالم للكريكيت أستراليا 2022، حيث يلعب «الأزرق» في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 19 إلى 29 أكتوبر الجاري بجانب منتخبات قطر والسعودية والبحرين والمالديف.



ومن المتوقع أن تبدأ المنتخبات الوصول إلى الدوحة اليوم، مع إخطار كل المنتخبات المشاركة بالبرنامج الطبي المتبع في قطر، وتأمين كل إجراءات الدخول بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة فيما يتعلق بالتطعيم وإجراء المسحة الطبية قبل الوصول.