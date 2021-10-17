القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق الزمالك فوزا مهما على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات انتظارا لمباراة العودة في 22 الجاري بالقاهرة.



وأحرز هدف المباراة المغربي أشرف بن شرقي بالدقيقة 46 بعدما اخترق من الجبهة اليسري ووضع الكرة بشكل رائع خدعت حارس توسكر.



وبشكل عام سيطر الزمالك على اللقاء، حيث امتص ضغط صاحب الأرض بالشوط الأول بعدما التزم لاعبوه بالأداء الدفاعي لامتصاص حماس البداية للاعبي توسكر، حيث بدا تأثير درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة واضحا على مجهود لاعبي الزمالك، ونجح «الفارس الأبيض» مع بداية الشوط الثاني في مباغتة دفاعات الفريق الكيني بهدف بن شرقي الرائع، ما مثل دفعة معنوية للفريق ليفرض سيطرته على باقي الشوط، كما ألغى حكم اللقاء هدفا ثانيا بالدقيقة 62 لمحمود الونش بداعي التسلل.



وفي بطولة الكونفدرالية، خرج بيراميدز بتعادل سلبي من ملعب نظيره عزام يونايتد التنزاني في إطار ذهاب دور الـ32.



من جهة اخرى، سرّبت رابطة أندية الدوري المصري لكرة القدم أنباء عن احتمالية عدم استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، بسبب ارتباطات المنتخب المصري، (كأس أمم أفريقيا وكأس العرب) ومشاركة 4 أندية في مسابقتي أفريقيا، رغم تمسك الأندية بأن يكون الدوري هذا الموسم، بنظامه التقليدي، من دورين، اذ كانت أقوى التسريبات هو إنهاء المسابقة بعد الأسبوع لـ17 وربما بعد انتهاء الدور الأول.

وفي تطور داعم لهذه الاحتمالات، فقد اتفق المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، على توقف الدوري 14 يوما اعتبارا من 28 ديسمبر، أي قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون غير أيام البطولة نفسها المحدد لها خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.



وسيكون التوقف الأول لمسابقة الدوري المصري، بعد انطلاق الجولات الثلاث الأولى، استعدادا لبطولة كأس العرب خلال الفترة 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.



وتحسبا لهذه الاحتمالات، وضعت رابطة الأندية بنودا في لائحة الدوري الجديد، منها البند الخاص بتحديد الأندية المصرية الأربعة التي ستشارك في النسخة المقبلة في بطولات افريقيا حال عدم اكتمال المسابقة وكيفية تحديدها، بان يتم ترشيح نفس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية، أما في حالة عدم اكتمال الدوري بعد انتهاء الدور الأول وبدء الدور الثاني يتم اختيار الأندية الأربعة الأولى في الجدول بعد آخر مباراة تم لعبها لجميع الأندية المشاركة في المسابقة.



وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل إمكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.



إلى ذلك، يواصل كيروش اجتماعاته مع الجهاز الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة، لاستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة أسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الإتقان المرجوة.