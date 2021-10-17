الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع السد حامل اللقب إلى الحفاظ على صدارة الدوري وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على الغرافة بملعبه ثاني بن جاسم في الـ 5:30 مساء اليوم بتوقيت الكويت ضمن منافسات الجولة السادسة، والتي تشهد أيضا لقاء صعبا يجمع بين الدحيل والريان في الـ 8:10 مساء على ستاد نادي الغرافة، في لقاء آخر سيكون أكثر سخونة في قاع المسابقة والذي يجمع بين الخور (الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط) والأهلي (الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط) في الـ 5:30 مساء، على ستاد نادي الخور.



ويتصدر السد ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة 15 نقطة، يليه الدحيل بـ 12 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الوكرة لحساب الجولة الخامسة ستقام مساء الخميس المقبل.



ويدخل الريان لقاء اليوم أمام الدحيل بثوب جديد وذلك بعد تعاقده مع الثنائي المحترف الكولومبي خاميس رودريغيز والفرنسي ستيفين نزونزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وفي الوقت الذي أطفى نادي الدحيل بركان الغضب لدى محترفه التونسي فرجاني ساسي بعد تأكيد استمراره مع الفريق وعدم رحيله في انتقالات الشتاء.



ويسعى ساسي إلى تقديم أوراق اعتماده لدى إدارة وجماهير نادي الدحيل خلال لقاء القمة أمام الريان، حيث يدرك أن عدم ظهوره بمستواه الطبيعي سوف يكون حبيس دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة.



الأفضل لشهر سبتمبر



إلى ذلك، نال المدرب الإسباني لنادي السد تشافي هيرنانديز جائزة مدرب الشهر عن سبتمبر في بطولة الدوري القطري، وذلك وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة عن برنامج شركة STATS المزود الرسمي للإحصاءات.

كما فاز المهاجم الجزائري لنادي السد بغداد بونجاح، بجائزة أفضل لاعب حيث سجل في الجولات الأربع التي أقيمت في سبتمبر (4 أهداف) بمتوسط هدف في المباراة الواحدة، كما قدم (3 تمريرات حاسمة).



في حين حصل حارس المرمى الشاب لفريق الدحيل صلاح زكريا على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما.



من جهة اخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجلاء نحو 100 لاعب ومدرب كرة قدم بينهم نساء من أفغانستان إلى الدوحة على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية، حيث أعرب «فيفا» عن شكره لقطر التي تستضيف كأس العالم 2022 لدعمها عملية الإجلاء وضمانها «ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».