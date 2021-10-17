تحت رعاية وحضور رجل الأعمال فواز مبارك الحساوي، تنطلق في السادسة من مساء اليوم الدورة السادسة لمهرجان «نجوم الفن والإعلام» بقاعة جراند سينما في مجمع الحمراء، وذلك بحضور نخبة من النجوم الدراما والإعلام، إضافة الى عدد من الشخصيات الذين سيتم تكريمهم بجائزة «أوسكار الخليج».



وقال مدير المهرجان الزميل جمال العدواني: تأتي هذه الدورة بعد توقف دام عامين بسبب ظروف جائحة كورونا، وبعد عودة الحياة الي وضعها الطبيعي رأت إدارة المهرجان ان تقوم بواجبها بتتويج كل النجوم الذي نالوا ثقة الجمهور، ومن اجل تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الصحية فضلنا أن يكون هناك حفلان منفصلان، الأول يقام اليوم وفيه يتم تكريم النجوم الفائزين بالدورة السادسة لعام 2021، بينما الحفل الثاني سيقام الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري لتكريم الفائزين بالدورة الخامسة لعام 2020، حتى نوفي بوعدنا مع نجومنا المكرمين.



أما عن أبرز جوائز «الأوسكار الخليجي» للدورة السادسة لهذه الليلة، فقال: منحت «جائزة أوسكار الإبداع التلفزيوني والإذاعي» لوكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، وجائزة «أوسكار الإبداع الإعلامي» للإعلامية القديرة فجر السعيد، وجائزة «أوسكار الإبداع الدرامي التلفزيوني» للنجم القدير محمد المنصور، في حين «جائزة أوسكار الإبداع الفني» فقد منحت للنجمة القديرة هيفاء عادل، ومنحت جائزة «مبارك الحساوي» للكابتن واللاعب الدولي محمد ابراهيم.



وتابع العدواني: أما جائزة «أوسكار الابداع الأدبي» فمنحت للكاتب يوسف الجلاهمة، وجائزة «أوسكار الابداع الموسيقي» للموسيقار د.عامر جعفر، كذلك حصل تلفزيون الكويت على «أفضل شاشة رمضانية» ويتسلم الجائزة الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، أما أفضل إذاعة رمضانية فكانت من نصيب إذاعة الكويت وسوف يتسلمها الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي، إضافة الى العديد من الجوائز للفائزين في المسابقة الرمضانية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام».