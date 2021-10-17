ياسر العيلة



حرصت الفنانة الكبيرة حياة الفهد على رثاء المخرج خالد الصديق الذي رحل عن عالمنا مؤخرا بعد رحلة عطاء فنية زاخرة ومشوار فني متميز، وقالت أم سوزان لـ «الأنباء»: آلمني جدا خبر وفاة المخرج المبدع الأستاذ خالد الصديق، زميل الدرب من البدايات.



وأضافت: أنا أكثر واحدة عاشرته منذ عام 1965 تقريبا، حيث قدمنا معا أول فيلم سينمائي كان بعنوان «عالية وعصام»، وكانت مدته تتراوح بين 15 و20 دقيقة، والحمد لله كان، رحمه الله، مقتنعا فيني منذ البدايات، ثم أكملنا المسيرة الجميلة معا من خلال فيلم «بس يا بحر»، وأسعدني جدا عندما قال لي إن الفيلم رشح لجائزة الأوسكار.



وتابعت أم سوزان: نحن فقدنا فنانا مبدعا تاريخه مشرف، رفع اسم الكويت في المحافل العالمية، وحصل على تسعة جوائز عالمية، بالإضافة لترشيح الأوسكار عن فيلم أبدع فيه، ولقد شاركناه في هذه المسيرة الناجحة والحمد لله.



وأكملت الفنانة الكبيرة حياة الفهد: البركة في الشباب يقتدون فيه، وادعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ومن خلالكم أعزي زملائي الفنانين وأعزي نفسي في وفاة هذا المبدع الجميل.