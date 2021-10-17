الأغنية تُبث حصرياً على «صوت الخليج» 21 الجاري

مفرح الشمري

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ميزة الملحن القدير أحمد خورشيد (شفاه الله) انه يبحث عن الكلمات والاشعار الثقيلة حتى يترجمها موسيقيا لانه ينتمي الى ملحني «جيل الطيبين»، لا يهمه التواجد الدائم على الساحة الغنائية وانما يهمه ان يقدم للساحة الغنائية اغاني وألحانا «تنظف الآذان» من بعض ما نسمعه حاليا من اغان لا تحمل اي معان سواء في الخليج أو الوطن العربي.



الملحن «بوشهاب» يحرص من خلال تعاونه مع المطربين على تقديم الافضل وهذا الذي جعله من الملحنين الذين يشار إليهم بالبنان، وعلى الرغم من متاعبه الصحية فإن حضوره طاغ في الساحة من خلال ما يقدم لها من اعمال جديدة تضاف إلى رصيده المميز.



الملحن أحمد خورشيد استطاع ان يجمع الشاعر القدير خالد البذال والمطرب المميز صاحب الحنجرة الجميلة أحمد الحريبي من جديد من خلال اغنية «نسيتنا» التي ستبث حصريا 21 الجاري عبر اثير اذاعة صوت الخليج.



التعاون الجديد ينتظره الجميع بفارغ الصبر خصوصا بعد نجاح اغنية «لا تسأليني عن زمان فات» التي كتبها الشاعر خالد البذال وغناها المطرب أحمد الحريبي وقدمت منذ سنوات طويلة وكانت من الاغاني التي لاتزال تتغنى في الحفلات لجمالية كلماتها.