القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة سيمون عن دهشتها من بعض شائعات «السوشيال ميديا» التي تؤكد تفرغها للغناء والابتعاد عن التمثيل، وقالت: إذا تلقيت عملا يضيف لي فلن أتردد في تقديمه، لافتة الى أن ما عرض عليها منذ فترة لا يليق بما قدمته كممثلة، وأبدت حزنها لأن ما قدمته من أعمال درامية وسينمائية يجعلها تتلقى أعمالا مميزة ولكنها لا تستطيع معرفة سر عدم ترشيحها بالشكل المناسب، مع العلم أن آخر أعمال سيمون مسلسل «قيد عائلي» الذي عرض عام 2019.



الى ذلك، تجهز سيمون لأكثر من عمل غنائي تتمنى أن يحقق النجاح، مشيرة الى أنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية أبدت سعادتها وتفاؤلها بها، وقالت إنها ستعيدها إلى الصدارة وتستعيد أعمالها الرائعة التي نجحت نجاحا كبيرا مع الجماهير خاصة الشباب.